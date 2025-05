На този ден, но 20 години по-късно: "Чудото от Истанбул" все още ни тресе! (ВИДЕО)

На този ден - 25 май, се навършват 20 години от "Чудото от Истанбул" - най-великия финал в историята на Шампионска лига. Днес ще ви върнем обратно през сезон 2004/05, когато Ливърпул направи невъзможното, за да се качи на европейския връх.

Ливърпул на Бенитес

В предходния сезон Ливърпул завършва на четвърта позиция, което означава, че отборът трябва да мине през квалификациите, за да се класира за групите на Шампионската лига. През лятото начело на мърсисайдци застава Рафаел Бенитес, който точно бе спечелил Купата на УЕФА (Лига Европа) с Валенсия.

Той заменя Жерар Улие на поста мениджър на Ливърпул, а по-късно тази промяна ще се окаже решаваща. Привлича в състава Шаби Алонсо от Реал Сосиедад, Луис Гарсия от Барселона и Джибрил Сисе от Оксер.

Ливърпул започва своя поход от третия предварителен кръг, където среща австрийския Грацер. В първата среща мърсисайдци побеждават с 2:0 като гост с два гола на Стивън Джерард, но след това на "Анфийлд" феновете треперят до края, след като Грацер връща един гол.

Така отборът от града на Бийтълс попада в група А на Шампионска лига. Там го чакат миналогодишният финалист в турнира Монако, полуфиналистът от миналия сезон Депортиво ла Коруня и коравият отбор на Олимпиакос, в който играе Ривалдо.

Интересното е, че преди последния кръг тимът от Пирея е на второ място и води с 3 точки на Ливърпул. За "червените" има една добра и една лоша новина. Добрата е, че мачът срещу гърците е на "Анфийлд", а лошата е, че трябва да победят с поне 2 гола разлика.

Още в началото обаче Ривалдо вкарва от пряк свободен удар и отборът се затваря в своята половина. През второто полувреме Ливърпул вкарва бърз гол чрез Флоран Синама-Понгол. Пълният обрат е факт с попадение на Нийл Мелър и сега е нужен само 1 гол за мърсисайдци, за да се класират напред.

Тогава идва и онзи прословут гол на Стивън Джерард в 86', който феновете на стадиона ще помнят дълго. "WHAT A HIT, SON! WHAT A HIT!", крещи коментаторът Тони Джоунс. А благодарение на своя капитан, Ливърпул завършва на второ място и се класира за осминафиналите.

От другата страна Милан попада в една група с Барселона, Шахтьор Донецк и Селтик. "Росонерите" печелят своята група без проблем с 13 точки. Барселона заема второто място с 3 точки по-малко.

На осминафиналите Ливърпул среща Байер Леверкузен на Димитър Бербатов. Мърсисайдци нямат проблем - две победи с по 3:1. Милан се изправя срещу Манчестър Юнайтед, а Ернан Креспо е героят за италианския гранд. Той вкарва единственото попадение и в двата мача, които отборът на Карло Анчелоти печели с по 1:0.

На четвъртфиналите Ливърпул се изправя срещу Ювентус, който отстранява Реал Мадрид след продължения, а Милан мери сили с градския съперник Интер. "Росонерите" нямат проблем и в двата мача на "Сан Сиро", като с общ резултат 5:0 отстраняват "нерадзурите".

Ливърпул печели първия мач срещу Юве с 2:1, а Луис Гарсия вкарва фамозен гол извън наказателното поле. Във втората среща голове няма и така "бианконерите" отпадат, а Стивън Джерард и компания продължават напред.

В полуфиналната фаза Ливърпул се изправя срещу Челси - нулево равенство и победа с 1:0 за място на финала. Милан трябва да отстрани ПСВ, за да се класира за мача за трофея. В Италия "росонерите" побеждават с 2:0 и спокойно се отправят към Нидерландия.

ПСВ успява да върне 2 гола и резултатът е 2:0 до 90', когато Масимо Амброзини вкарва и успокоява всички фенове на Милан. С подновяването на играта обаче Филип Коку отбелязва за 3:1, но време за още един гол няма и така Карло Анчелоти и всички привърженици си отдъхват.

И така стигаме до 25 май в Истанбул на олимпийския стадион "Ататюрк".

Милан, от едната страна, е пълен със звезди - Дида, Кафу, Яп Стам, Алесандро Неста, Паоло Малдини, Андреа Пирло, Дженаро Гатузо, Кларънс Зеедорф, Кака, Андрий Шевченко и Ернан Креспо.

Ливърпул излиза с най-добрия си състав - Йежи Дудек, Стийв Финан, Джейми Карагър, Сами Хюпия, Джими Траоре, Чаби Алонсо, Луис Гарсия, Стивън Джерард, Джон Арне Рийзе, Хари Кюъл и Милан Барош.

Милан започва силно мача, като още в 1' Паоло Малдини вкарва, като това е и най-бързият гол на финал в Шампионска лига. Голям проблем за Рафа Бенитес е и принудителната смяна още в 23' на Хари Кюъл, от когото се очакваше да води атаката на отбора.

"Росонерите" продължават да създават положения, като в края на полувремето Ернан Креспо на 2 пъти прави Йежи Дудек безпомощен. На почивката Милан води с 3:0 и вече си мисли как вдига трофея. Карло Анчелоти пък не може да скрие емоциите си.

Тогава обаче феновете на Ливърпул по трибуните са по-шумни от всякога. Те пеят химна "You'll Never Walk Alone", вярвайки, че отборът им може да обърне. Години по-късно нападателят Джибрил Сисе споделя, че именно това е вдъхновило футболистите на мърсисайдци. Капитанът Стивън Джерард моли щаба да излезе от съблекалнята и събира всички играчи в кръг и казва: "Слушайте ме сега. Чувате ли това (феновете)? Те все още вярват в нас. Трябва да им се отплатим."

"Той каза, че е дете на Ливърпул, че винаги е бил в този клуб и не иска отборът да бъде унижаван по този начин. Той ни каза, че ако вкараме в първите 15 минути, ще спечелим. Той даде най-добрата реч, която някога съм чувал", споделя Сисе.

След това само за 6 минути Ливърпул успява да върне 3 гола и да изравни. Именно Джерард вкарва първото попадение в 54'. Две минути по-късно Владимир Шмицер отбелязва с удар извън наказателното поле, а Алонсо в 60' вкарва след добавка от дузпа - 3:3!

В редовното време мачът завършва с този резултат и следват продължения. В тях над всички е Йежи Дудек, който не допуска попадение въпреки многобройните удари към вратата си. В 117' полякът прави невъзможно спасяване след 2 удара на Андрий Шевченко. "Това е спасяването на живота ми", споделя по-късно Дудек.

"Когато видях Дудек на земята и топката да се връща при Шевченко си помислих, че сме свършени. Помислих си: "Как сега ще се върнем в мача?" Помислих си за всички онези фенове по трибуните. В следващия момент топката излезе в корнер. Все още не знам как това не беше гол", споделя Джерард.

Следват дузпи. Там футболистите на Милан имат по-голяма увереност, защото 2 сезона по-рано печелят Шампионската лига срещу Ювентус именно след изпълнение на дузпи.

Преди да започнат наказателните удари, Джейми Карагър отива при Дудек и му казва да започне да "танцува" на голлинията, както Брус Гробелаар правел през 1984 г. Полякът започва да подскача, да кляка, да размахва ръце и да се опитва по всякакъв начин да разсейва противниковите играчи в рамките на позволеното, което очевидно дава резултат.

Сержиньо пропуска първата дузпа за Милан. Дитмар Хаман вкарва за Ливърпул. Андреа Пирло също пропуска за Милан. Джибрил Сисе вкарва за Ливърпул.

Положението за "росонерите" се усложнява. Йон Дал Томасон обаче вкарва, а Джон Арне Рийзе пропуска. Кака и Шмицер вкарват и идва време за решаващото изпълнение на Андрий Шевченко. Ако той вкара, дузпите продължават, а ако пропусне, Ливърпул е шампион.

Украинецът застава зад топката, очи в очи с Дудек и … пропуска. В този момент Ливърпул печели петата си Шампионска лига и първа от 1984 г. Феновете изпадат в екстаз, а играчите спринтират от радост.

Ливърпул успява да обърне мача от 0:3 до 3:3 и да спечели след изпълнение на дузпи, превръщайки този финал в най-запомнящия се в история на Шампионска лига, наречен "Чудото от Истанбул".

"Дори отборът на Бразилия, който спечели световното първенство през 1970 г. нямаше да успее да направи такъв обрат срещу Милан. Ливърпул доказа, че чудесата съществуват. Те ни доказаха защо футболът е най-красивия спорт", споделя легендата Диего Марадона.

Треньорът Карло Анчелоти завинаги ще запомни този финал. "В тези 6 минути на лудост ние изхвърлихме всичко, което бяхме направили първото полувреме". Оттогава италианският специалист никога не бърза да се радва, преди финалния съдийски сигнал.

