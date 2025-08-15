Дон Кинг обяви кога ще е следващият мач на Кубрат Пулев. Противникът отрече

Следващият мач на Кубрат Пулев ще е на 4 октомври!

Новината изненадващо обяви Дон Кинг - легендарният промоутър, който спечели търга за организиране на мача, в който Кобрата трябва да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър.

Събитието ще е в Маями.

Обявлението

94-годишният Кинг, с който се свързват най-големите успехи на Майк Тайсън, заяви в официалната си страница в "Инстаграм", че мач ще има.

Съмненията се появиха, след като Хънтър, който е претендент за титлата, обяви друг свой мач - на 11 септември срещу Джарел Милър.

"Продължават заплахите за съд срещу Световната боксова асоциация от страна на "Епик Спортс". Но всичко това е измама, подкупи и схемички от тяхна страна. "Епик Спортс" се опитва да анулира този бой. Това изпълва атмосферата с лъжи и измами, както и фалшиви новини", се казва в изявление на Кинг.

Той спечели търга за организиране на следващия мач на Кобрата с оферта от 1,1 млн. долара.

Къде?

Дата 4 октомври е ясна. Мястото е "Казино Маями".

То е построено през 1926 г. и е една от най-атрактивните сгради в града през 70-ти и 80-те години. В него са се провеждали 89 боксови събития до момента.

"Фалшиви новини"

Отговор не закъсня от противникът на Кубрат - Майкъл Хънтър.

Под публикацията на Дон Кинг в социалните мрежи той написа "Фалшиви новини".

Преди известно време Хънтър написа в социалните мрежи, че Пулев и екипът му "продължават да бягат от мача".

Единствената загуба на американеца е от Олександър Усик от 2017 г. Последният му мач бе победата над Кристиан Ларондо Гарсия от декември 2024 г. Тогава и Кубрат спечели титлата си, побеждавайки Махмуд Чар след пълни 12 рунда пред 12 000 души в София.

На теория, победителят ще се изправи срещу този, който надделее в битката за временната титла на WBA на 7 юни между Фабио Уордли и австралиеца Джъстис Хуни. Сблъсъкът им за обединение на титлата трябва да се проведе до 31 декември.

