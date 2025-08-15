bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"С Левски докрая..." в Азербайджан (ВИДЕО)

Как празнуваха в българския тим след класирането за плейофа в Лигата на конференциите

Левски си осигури още поне два мача в европейските клубни турнири! 

"Сините" елиминираха Сабах от Азербайджан, след 1:0 у дома и 2:0 като гост. 

И след последния съдийски сигнал празненствата започнаха. 

Съблекалнята

Футболистите на Левски бяха подкрепяни от своите фенове по трибуните, които бурно ги аплодираха след последния съдийски сигнал.

Радостта на самите футболисти бе толкова силна, че се пренесе в съблекалнята, където и българи, и чужденци подхванаха любимия рефрен "С Левски докрая! Теб обичам и желая"

Мелодията на песента е от "Freed From Desire" на Gala, но "сините" привърженици отдавна си я "осиновиха" и я пеят не само на стадиона. 

Съперникът

Иначе Левски победи с два гола в Баку - на Радослав Кирилов в края на първата част и резервата Мазир Сула в заключителните минути.

В сблъсък за място в редовния сезон на Лигата на конференциите "сините" ще се изправят срещу АЗ Алкмаар.

Снимка: levski.bg

Това е съперник, срещу когото българският тим записва една от най-тежките си загуби в Европа - с 0:5 през 1980 г.

АЗ за последно станаха шампион у дома през 2009 г. През миналия сезон тимът завърши на пето място в класирането.

Освен срещу Левски, АЗ е играл и срещу Лудогорец (2010) и срещу Литекс (2005), като няма загуба. 

