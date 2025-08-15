На този етап: България е пета в Европа по футбол!

България е на престижното пето място в Европа! При това по футбол!

Това става ясно след публикуването на обновените ранглисти на Европейската футболна централа УЕФА.

Страната ни се представя доста добре, предвид трите ни клубни тима в европейските турнири - Лудогорец в Лига Европа, Левски и Арда в Лигата на конференциите. Всички те ще играят на плейофи за влизане в редовния сезон на надпреварите.

Точките

България има 10 000 точки, спечелени от представянето на тимовете. Те се определят спрямо резултатите в мачовете.

Вчера (14 август) Левски победи Сабах с 2:0 в реванша, а Арда постигна същия резултат срещу Кауно Жалгирис, като по този начин двата тима си осигуриха мачове съответно срещу АЗ Алкмаар и Ракув Ченстохова.

По-рано през седмицата Лудогорец отпадна от Ференцварош в битката за място в Шампионска лига, но продължава към Лига Европа, ако победи Шкендия от Северна Македония.

Без големите

Трябва да направим уточнение, че от класацията отсъстват голяма част от силните първенства.

В момента тимове от Англия, Испания, Германия, Франция и Италия не играят европейски мачове. Част от останалите по-силни първенства пък имат по-малко отбори в квалификациите, които могат да печелят точки.

Преди България по точки се нарежда Кипър (13 500), Полша (13 500), Швеция (13 000), Дания (11 500).

И още един скок

В голямата класация на УЕФА България е на 29-то място през настоящия сезон.

Снимка: Lap.bg

Страната ни изпреварва Русия, въпреки че руски отбори в европейските клубни турнири няма от 2022 г., когато започна войната в Украйна. Коефициентът на страната обаче остана "замразен", за да бъде използван при падане на санкциите.