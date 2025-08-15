bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

На този етап: България е пета в Европа по футбол!

Скачаме и в ранглистата на УЕФА

На този етап: България е пета в Европа по футбол!
levski.bg

България е на престижното пето място в Европа! При това по футбол! 

Това става ясно след публикуването на обновените ранглисти на Европейската футболна централа УЕФА. 

Страната ни се представя доста добре, предвид трите ни клубни тима в европейските турнири - Лудогорец в Лига Европа, Левски и Арда в Лигата на конференциите. Всички те ще играят на плейофи за влизане в редовния сезон на надпреварите. 

Точките

България има 10 000 точки, спечелени от представянето на тимовете. Те се определят спрямо резултатите в мачовете. 

Вчера (14 август) Левски победи Сабах с 2:0 в реванша, а Арда постигна същия резултат срещу Кауно Жалгирис, като по този начин двата тима си осигуриха мачове съответно срещу АЗ Алкмаар и Ракув Ченстохова. 

По-рано през седмицата Лудогорец отпадна от Ференцварош в битката за място в Шампионска лига, но продължава към Лига Европа, ако победи Шкендия от Северна Македония. 

Без големите

Трябва да направим уточнение, че от класацията отсъстват голяма част от силните първенства

В момента тимове от Англия, Испания, Германия, Франция и Италия не играят европейски мачове. Част от останалите по-силни първенства пък имат по-малко отбори в квалификациите, които могат да печелят точки.

Преди България по точки се нарежда Кипър (13 500), Полша (13 500), Швеция (13 000), Дания (11 500). 

И още един скок

В голямата класация на УЕФА България е на 29-то място през настоящия сезон.

Снимка: Lap.bg

Страната ни изпреварва Русия, въпреки че руски отбори в европейските клубни турнири няма от 2022 г., когато започна войната в Украйна. Коефициентът на страната обаче остана "замразен", за да бъде използван при падане на санкциите. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

България шампионска лига левски лига европа ранглиста класация уефа арда лудогорец плейоф Лига на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно
Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура

Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура
Още трима са аут от първия състав на ЦСКА

Още трима са аут от първия състав на ЦСКА
На 45: Винъс Уилямс ще играе 25-ия си US Open

На 45: Винъс Уилямс ще играе 25-ия си US Open
Пак високо напрежение в щангите!

Пак високо напрежение в щангите! "Самоуправство в лицето на президента" (ВИДЕО)

Последни новини

Десподов срещу Янков в Лига Европа

Десподов срещу Янков в Лига Европа
Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно
Левски удари Сабах и в Баку, чака АЗ Алкмаар

Левски удари Сабах и в Баку, чака АЗ Алкмаар
Терънс Атман - покемонът на тениса (ВИДЕО)

Терънс Атман - покемонът на тениса (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV