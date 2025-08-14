bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Тимът от Кърджали е на плейоф в Лига на конференциите

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът на Арда не спира! Тимът от Кърджали се класира за плейофите в Лига на конференциите, след като победи Кауно Жалгирис и в реванша - с 2:0 у дома.

"Сините" продължават напред с общ резултат 3:0 (1:0 като гости преди седмица).

Тази вечер Арда довърши започнатото с голове на Димитър Велковски в 8' и Светослав Ковачев в 12'.

В първия мач литовците получиха ранен червен картон, а тази вечер усложниха задачата си още повече, оставайки с 9 души преди почивката. Дивайн Наа беше изгонен в 34', десетина минути по-късно червен картон получи и Темур Чогадзе.

Арда владееше инициативата до края, но не стигна до нови попадения.

Крачка преди основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир кърджалии очакват победителя от сблъсъка между Макаби Хайфа и Ракув Ченстохова. Първият мач завърши с минимален успех за израелците.

Съставите

Арда: 1. Анатолий Господинов (К) – 21. Вячеслав Велев (65' - 2. Густаво Каскардо), 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски – 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев (65' - 45. Иснаба Мане) – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин (46' - 33. Иван Тилев), 99. Бирсент Карагарен (75' - 30. Иво Казаков) – 9. Георги Николов (46' - 39. Антонио Вутов)

Кауно Жалгирис: 55. Томас Сведкаускас – 21. Хаймен Баа-Траоре, 3. Антон Толордава (46' - 5. Деян Керкез), 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор (62' - 66. Едуардас Юрйонас) – 14. Дивин Наа, 10. Гратас Сигердас (К) (46' - 8. Вилиус Арманавичиус) – 70. Фабиан Орега (46' -79. Валдас Паулаускас), 7. Амин Беншаиб (46' - 11. Фьодор Черних), 77. Деян Георгиевич – 9. Темур Чогадзе

