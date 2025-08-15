bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)

Става баскетболист заради Коби Брайънт

България допусна две поредни загуби в предварителните квалификации за световното първенство по баскетбол. Един уж непознат младеж обаче прикова вниманието върху себе си в мача срещу Нидерландия.

Той се казва Александър Стоименов. Неговите 18 точки не стигнаха за победа в Самоков, но за това момче тепърва ще се говори.

България - Австрия пряко по bTV Action

"Лъвовете" приемат Австрия на 16 август (събота) в третия си мач от квалификациите, като до момента имат на сметката си две загуби и заемат последното трето място в група F. Срещата от петия кръг ще стартира от 18:00 часа в Арена Ботевград“ и ще може да я гледате пряко в ефира на bTV Action. Студиото ни започва в 17:30 ч. Българите трябва да спечелят с 12 или повече точки, за да съхранят шансове за място в същинските пресявки.

Вчера стана ясно, че 23-годишният национал е под въпрос за оставащите два мача от пресявките. Новото попълнение на Войводина е изкълчил глезен на тренировка.

Александър е на 23 години. От три години играе в Словения.

"Сега като гледам назад виждам, че изобщо не съм бил готов да се сблъскам с професионалния баскетбол, с това какво ме очаква, с това колко е по-различно от подрастващи и от баскетбола в Америка. И понеже се очакваше в Словения да отида да се развивам първоначално и после да играя, сметнах, че е умното решение би било точно така да постъпя", разказва пред камерата на bTV националът.

Сега пред него има ново предизвикателство сръбският Войводина.

"Супер доволен съм, че мога да вдигна нивото, Сърбия е една страхотна лига, няма нужда да изброявам играчите, които тръгват оттам."

Александър в първи клас, когато се пали по баскетбола покрай по-големия си брат.

"Той беше много добър. И аз му завиждах, исках аз да съм по-добър от него, това е братското съревноваване, което има като малки и като големи.

Той е баскетболистът, който ме накара да вляза в залата, после Коби Брайънт в Лейкърс. Той беше моят идол, имах големи плакати в стаята и много исках един ден като него", споделя с усмивка националът.

Националите с нова грешна стъпка, Везенков на трибуните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Стоименов израства на улицата, както повечето български деца.

И играе баскетбол. От сутрин до вечер.

"Като малък с моите приятели от квартала ходехме по дворовете да тупкаме, да играем, да правим измислени кошове и това бяха първите ми стъпки."

Преди Словения, пътят на Александър в баскетбола минава през школата на Овергаз, столичните Академик и БУБА Баскет и колежанската лига отвъд Океана.

"България ми липсва много, да, със сигурност. Липсват ми много връзките, които съм създал тук с хората още от детските години и лятото като се прибера е едно супер приятно чувство. Но пък се радвам, че през годината съм в чужбина, защото имам възможност сам да създавам нови кръгове от приятели и да се развивам и кариерно, и като човек", откровен е Александър.

Откровен е, че обожава играта, обожава процеса да се подобрява. Като има някаква слабост как тя постепенно се превръща в нещо силно.

Първа повиквателна

"Почувствах се изключително развълнуван, уплашен, защото ми е за първи път, почувствах се горд разбира се. За всеки играч е голяма гордост. Беше си преживяване със сигурност. При първото ми стъпване на паркета беше абсолютно същото - още повече страх, още повече се притеснявах, но в последствие се отпуснах и с много работа стана по-поносимо притеснението.

Атмосферата е страхотна, задружни сме, постоянно се шегуваме един с друг. Израснали сме заедно. Има връзка между нас, която наистина е важна. Поздравяваме се, всички заставаме в един кръг. Капитанът говори, надъхва ни и след това се поздравяваме, викаме България на три и след това излизаме и загряваме...", не крие емоциите си Стоименов.

Тих, скромен, фокусиран. Александър е далеч от образа на лошо момче.

"Да си добър и разбран човек, да слушаш треньорите и съотборниците си, да си отворен към критика, да не си егоист, да си работар. Наистина да обичаш играта. Понякога аз не съм от най-лесните хора, с които може да се работи, но гледам да работя и да съм търпелив", казва за себе си баскетболистът.

Убеден е, че най-важните уроци се учат в най-тежките моменти. Не само в спорта, но и в живота.

Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)

"Загубите те учат много повече, отколкото победите, защото много по-силно ги усещаш. Става по-смирен. Най-голямата ми мечта е един ден да съм щастлив, удовлетворен от това, което съм постигнал в кариерен план, да съм глава на семейство и да се превърна в човека, в който вярвам, че мога. И на терена и извън него."

Александър е човек, който не обича около него да се вдига шум. И е наясно, че все още е много далеч от онова, към което се стреми.

Какво е за него баскетболът?

Любов, трудни моменти, много хубави моменти, страхотна игра, най-великата игра за мен. Хъс, мотивация, битки, загуби, победи, приятелства, врагове...

А какво би казал на малкото си аз? "Прави нещата точно така, както си ги правил и както мислиш, че трябва да ги правиш. Всичко се случва с причина, колкото и това да е голямо клише, действай, слушай хората около теб, работи, следвай си пътя", споделя баскетболистът.

Най-добрият съвет

"Слушай твоето шесто чувство в корема. Вярвай на инстинктите си и просто се забавлявай."

Какъв е извън залата: "Александър извън спорта е човек, който обича да е сам, обича да прекарва времето си с най-близките си хора, не в много големи групи, човек, който обича да се занимава с креативни хобита, човек, който обича да слуша музика, да гледа филми, да чете книги и човек, който обича да се развива и знае, че баскетболът е до време и не е всичко, което имам в живота", пренася ни в неговия свят Стоименов.

Росен Барчовски: Стоя зад тези две загуби, но не съм се предал (ВИДЕО)

