Наказаха съдиите, заклали Ливърпул

Съдийската организация на Висшата лига реши заедно с ръководството на Лигата да санкционира реферите, които ощетиха Ливърпул срещу Тотнъм (1:2).

След катастрофална комуникация между съдиите на терена и VAR асистентите, бе отменен чист гол на Ливърпул, а първи последствията от усетиха Дерън Ингланд и Дан Куук.

"PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



The PGMOL statement on the Luis Diaz disallowed goal.pic.twitter.com/qC2C0jMsXD