Невероятно, но факт: Хари Кейн е шампион!

Край на прокобата! Хари Кейн спечели първия трофей в кариерата си. Байерн Мюнхен е шампион на Германия за рекорден 34-и път.

Баварският триумф стана факт, след като преследвачът Байер Леверкузен стигна само до 2:2 при гостуването си на Фрайбург.

На Ойропа Парк домакините поведоха чрез Максимилиан Егещайн малко преди почивката, а в началото на втората част Пиеро Инкапие от "аспирините" си отбеляза автогол. Тимът на Чаби Алонсо избегна поражението с попадения на Флориан Вирц в 82' и Йонатан Та в 90+3'.

Равенството обаче не беше достатъчно и при оставащи два кръга Байерн вече е недостижим на върха в Бундеслигата с актив от 76 точки, пред Байер с 68.





