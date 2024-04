Никой не е губил като Манчестър Юнайтед! (СТАТИСТИКА)

Снощи Манчестър Юнайтед изпусна победата на "Стамфорд Бридж" по невероятен начин. Четата на Тен Хаг не само не взе трите точки, но загуби мача по безпрецедентен начин.

"Червените дяволи" водеха до 99:17 минута, след което допуснаха голове в 100-ата и 101-вата минути и в крайна сметка загубиха с 3:4.

99:17 - Manchester United were leading in this game at 99:17, the latest a side has ever led in a Premier League match they’ve gone on to lose. Collapse. pic.twitter.com/1DKFpBEmbG