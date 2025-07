"Only God can judge me": И Ибрахимович постъпи като Николета Лозанова (ВИДЕО)

На болезнена процедура се подложи бившият футболист Златан Ибрахимович!

Шведът с балкански корени реши да махне от тялото си една от емблематичните татуировки - надписа "Only God can judge me" ("Само Господ може да ме съди") от ребрата си.

Болката

Ибрахимович, известен с имиджа на полубожество, който сам гради от години, показа лазерната процедура в социалните мрежи.

И от кадрите може да заключим едно - боли! Дори той трудно издържа процеса на махане!

Татуировката се намира на лявата част на тялото на Златан, точно на ребрата. Там е една от най-болезнените зони за татуиране, а явно и за махане на мастилото.

Не е ясно дали такава съдба ще имат и другите татуси по тялото му.

Only God can judge me

Фразата често можеше да се види татуирана по телата на известни личности доскоро.

Всъщност произходът ѝ е ясен. Така се казва една от песните на покойния рапър Ту Пак.

Златан си изписа фразата през 2009 г. Такъв надпис има и Рафаел Леао - португалският национал от Милан, но на гърба си. Месут Йозил - световният шампион с Германия от 2014 г. пък е поставил тези думи на ръката си.

У нас най-известният притежател на татуировка с този цитат беше моделът и съпруга на Николай Михайлов - Николета Лозанова. Тя обаче също го заличи преди години.

