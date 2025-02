Реал: Съдийството - кулминацията на една дискредитирана система!

В Реал Мадрид продължават да беснеят след загубата с 0:1 от Еспаньол в събота вечер. Претенциите на кралския клуб са за непоказан червен картон на Карлос Ромеро, който извърши груб фал срещу Килиан Мбапе, а после отбеляза победното попадение за Еспаньол.

От гранда протестират и заради отменения гол на Винисиус Жуниор.

"Лос Бланкос" изпратиха остро официално писмо до Испанската кралска футболна федерация, както и копие до Висшия спортен съвет.

Главният съдия Мунис и VAR реферът Виянова вече получиха едномесечно наказание след мача, но това очевидно не е успокоило всички в Реал Мадрид.

Muniz Ruiz and Iglesias Vilanova (Real Madrid vs Espanyol referee and VAR) will be suspended for about a month.



— @marca pic.twitter.com/Pou5z2iHtl