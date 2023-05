Отложиха голямо дерби заради COVID-19

Дербито от предпоследния девети плейофен кръг между лидера в Суперлигата на Гърция - Панатинайкос и шампиона Олимпиакос бе отложено официално от местната футболна федерация.

Причината за това са 29 случая на заразени с коронавирус в състава на „детелините“. Става въпрос за 17 футболисти и 12 служители.

Новината дойде само ден, след като Световната здравна организация обяви края на глобалната пандемия.

Срещата от деветия кръг на плейофите в Гърция трябваше да се играе днес от 20.00 часа.

BREAKING



PANATHINAIKOS HAVE REQUESTED TO POSTPONE THEIR MATCH AGAINST OLYMPIAKOS



This comes as 24 cases of Coronavirus has hit the club



Illnesses have been plaguing the entire league in recent days, with PAO requesting to postpone as a matter of public safety. pic.twitter.com/bsyYbOtUnE