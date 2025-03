Отписаният легионер, който накара португалците да веят българско знаме

"Steven's on Fire, Your Defence Is Terrified". Стадион "Марколино де Кащро" в Санта Мария де Фейра се оглася от песните на феновете на местния Фейрензе. По подобие на стотици привърженици на футбола, те са направили своя версия на песента на Гала "Freed from desire", в която възпяват играча, от когото противниковите защитници трябва да се страхуват най-много. За да не остане съмнение за кого става въпрос, те са закачили на своята трибуна и българското знаме в негова чест. Футболистът, който се радва на този специален статут и същевременно прославя името на страната зад граница е Стивън Петков.

За пръв път той облича фланелката на Фейрензе през януари 2019 г. и в момента кара третия си период в клуба. По време на първия си престой бележи гол във вратата на Спортинг, който е определен за попадение на месеца в португалския елит, но това не е в състояние да спаси тима му от изпадане.

Снимка: Теодор Борисов

През сезон 2021-22 пък Петков е един от най-резултатните играчи във втория ешелон на страната на мореплавателите с 12 гола и малко не му достига до осигури промоция на тима си. През лятото на миналата година той отново слага синия екип, след като преди това е играл за Морейрензе и Академико Визеу и на този етап има 3 гола в 24 мача.

Петков е изключително важен за атаката на Фейрензе, макар и да не започва всеки мач като титуляр. Играта му с глава го прави опасен за всяка защита", смята журналистът от "O Jogo" Андре Бастош. "Не крия, че харесвам играта му. За съжаление проблемите с контузии му пречат да покаже това, което демонстрираше при предишните си престои в клуба", добавя коментаторът на Sport TV Иво Коща, който неведнъж е отразявал мачовете на българина.

Интересно е, че въпреки немалкото положителни негови изяви в Португалия, Петков така и не получава шанс да играе за националния отбор, въпреки че има 9 официални мача на младежко и юношеско ниво. Причината за това вероятно се крие във факта, че през 2014 г. той е лишен от състезателни права за година, тъй като срещу него се води разследване по обвинение за участие в уговаряне на двубой на юношеските национали.

Впоследствие съдът установява, че то е безпочвено, но и до ден днешен горчивината остава. "Тогава се опитаха да си измият ръцете с мен, но не им се получи. Не крия, че това бяха много трудни времена, но накрая вместо да ми избодат очите, ми изписаха вежди. Тази ситуация ме направи по-силен като човек и характер. Заради тогавашната ситуация Лудогорец прекратиха договора, който имах с тях, но успях да издържа благодарение и на моите адвокати и агенти, с които работя и до ден днешен", връща се назад във времето Стивън Петков.

Снимка: Lap.bg

Макар в хода на кариерата си той да играе за още три български отбора (Берое, Монтана и Ботев Пловдив), най-сериозно влияние оказва престоят му в школата на Левски, където впечатлява специалистите със своите качества. Именно на "Герена" нападателят се засича с Андриан Краев и Ангел Бастунов, които заедно с него и Преслав Боруков оформят родната колония в Португалия.

При трансферите в Каза Пия и Визела, Краев и Бастунов се допитват до него и тримата продължават да поддържат близки контакти. Петков признава, че се е откъснал от българската футболна реалност, но описанието му на условията, които има в Португалия ясно показват с какво клубовете от местния втори ешелон превъзхождат много от елитните ни тимове.

"Тук се работи изключително добре с младите играчи и неслучайно португалският пазар е един от най-добрите в цяла Европа. Терените са прекрасни, а за доброто им състояние и поддръжка помага климатът. Освен това разполагаме с модерен фитнес, възможност за хранене на целия отбор три пъти дневно, диетолог, психолог... Все дребни наглед неща, които обаче правят разликата. Футболистите получават пълно внимание, като медицинските щабове са страхотни. Няма да забравя, че когато дойдох тук, за да подпиша с Фейрензе за пръв път, изследванията ми продължиха 4 дни, което е показателно", споделя българинът.

Снимка: Lap.bg

За сериозната конкуренция във втора португалска лига говори фактът, че преди началото на кръга първите 9 отбора бяха събрани в рамките на 6 точки. С изключение на дубъла на Бенфика, всички останали тимове имаха своите шансове да се преборят за заветните две места, даващи директна промоция, докато третият ще разчита на успех в плейоф.

За своята 106-годишна история Фейрензе има само 3 сезона в елита, последният от които преди 35 години. В последното десетилетие начело на клуба последователно застават собственици от Нигерия (Кунле Сонаме и Адебайо Тежуосо), което със сигурност го отличава от останалите в лигата. В навечерието на срещата с Шавеш мобилизацията в редиците на домакините бе на сериозно ниво и неслучайно от уредбата звучеше хита на Alter Bridge "Metalingus", известен още като музика на кеч звездата Острието.

В хода на срещата често градусът на напрежението прогресивно се повишаваше и в един момент изглеждаше, че физическото стълкновение между играчите на двата отбора е много близо. Причината за това бе прозаична – след отбелязването на гола си в 36-ата минута чрез Тиаго Реиш, някогашният отбор на Ради Здравков бе решил да затвори мача с цената на всичко. Провокациите, лежането по тревата и споровете със съперници и съдии тестваха до краен предел търпението на домакинските фенове, но вербалната агресия така и не взе по-застрашителни размери. За да бъде драмата пълна, срещата премина под съпровода на тропически дъжд, направил обстановката още по-предразполагаща към демонстрация на морално-волеви, а не на спортно-технически качества.

Снимка: Теодор Борисов

С появата си в игра в 71-ата минута Стивън Петков създаде притеснения за отбраната на Шавеш, но така и не получи удобна топка, за да демонстрира голмайсторските си възможности. В последните секунди дори вратарят на Фейрензе Лукас Канисарес (син на познатия на всички Сантяго) се включи в атака за тима си, но това не успя да промени крайното 0:1.

Въпреки поражението, което е второ поред, играчите на домакините бяха изпратени с аплодисменти от привържениците, които оцениха тяхното раздаване. В последните 3 двубоя на скамейката не беше наказаният им треньор Витор Мартинш, който ще се завърне за гостуването на Портимонензе следващата седмица.

Без значение какви са резултатите на Фейрензе, в него все пак има една константа – любовта на феновете към Стивън Петков, довели до това българският флаг да се вее с гордост в град с население от близо 140 000 души на другия край на Европа.

