Отвлякоха баща му, а Абрамович му предложи да "изпрати свои хора"

Бившият дългогодишен полузащитник на Челси и националния отбор на Нигерия Джон Оби Микел разкрива в интервю семейната драма, за която малцина знаеха.

36-годишния африканец, който приключи кариерата си през 2021 г., игра за националния отбор до 2019 г., а година по-рано бе на световното първенство в Русия. По същото време баща му беше отвлечен!

В първия мач от Мондиал 2018 Нигерия загуби от Хърватия в Калининград с 0:2. Микел игра 88 минути като титуляр. Шест дни по-късно тимът му се наложи с 2:0 над Исландия, а Микел прекара целия мач на терена. Следва дуел с Аржентина, часове преди който идва ужасната новина.

“Chelsea were very supportive.”



“Roman [Abramovich] said ‘if you want, I can send people over, I can get your dad out.’”



John Obi Mikel reveals how former Chelsea owner Roman Abramovich offered to help get his father after being kidnapped pic.twitter.com/4Z4P5BGOcz