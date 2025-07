Най-тъжният ден за феновете на хеви метъл музиката настъпи. Основателят на групата, която буквално разби жанра - Ози Озбърн, почина на 76-годишна възраст, само 17 дни след като сбъдна детска мечта. Да свири в своя "Вила Парк".

На 5 юли 2025 г. пълният стадион на Астън Вила посрещна първото изпълнение на оригиналния състав на Black Sabbath от 20 години насам. Ози, заедно с Гийзър Бътлър, Бил Уорд и разбира се Тони Айоми, се качиха на сцената, докарвайки публиката до екстаз.

Цялата печалба от концерта отиде за благотворителност и неслучайно "Вила Парк" беше избран за домакин на концерта. Black Sabbath е сформирана през 1968 г. в работническия Бирмингам, а цялата група е подкрепяла Астън Вила.

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.



Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.



The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq