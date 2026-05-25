Паника в Аржентина: Лионел Меси се контузи преди световното (ВИДЕО)

Суперзвездата поиска смяна при гръмка победа на Интер Маями

Само 22 дни преди първия мач на Аржентина на световното първенство - Лионел Меси се контузи. Мегазвездата поиска смяна в 73-ата минута на мача между Интер Маями и Филаделфия Юниън и се насочи директно към съблекалнята.

На този етап не е ясно каква точно и колко тежка е травмата. А според треньора на тима му Гилермо Ойос футболистът просто е усетил умора заради тежкия терен.

Иначе Интер спечели двубоя от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър с 6:4, а Меси направи две асистенции. Сблъсъкът влезе в историята на лигата с най-резултатното първо полувреме - 4:4.

Големият герой за домакините бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик (29', 44' и 81'). Силен мач направи и Херман Бертераме с два гола (13' и 41') и асистенция, а последното попадение за домакините бе дело на Родриго Де Пол (93').

За гостите пък хеттрик наниза Милан Илоски (3', 10'-д, 45'-д), а още един гол добави Бруно Дамиани (20').

С този успех Интер събра актив от 41 точки и излезе на второто място във временното класиране на Изток. Филаделфия пък остава на последната 15-а позиция със 7 точки.

травма Аржентина лионел меси контузия световното

