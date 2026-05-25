"Бангаранга" за Везенков и Олимпиакос. Как го поздрави DARA?

Положението в Атина след победата на Олимпиакос над Реал Мадрид на финала на Евролигата е... "Бангаранга"!

Така може да обобщим огромната радост на Александър Везенков и съотборниците му след като се изкачиха на най-високото стъпало на баскетболния Олимп!

Родният национал имаше основна заслуга за този успех, като беше на ниво през целия сезон и стана Най-полезен в редовния сезон с най-много точки средно на мач, а това, че успехът дойде дни след като DARA триумфира на "Евровизия", накара дори световните медии да възкликнат, че България е покорила Европа - спортно и музикално.

А това, че двамата се подкрепят в тези моменти не остана незабелязано.

Пожелание и поздрав

DARA използва каналите си в социалните мрежи първо за да пожелае успех на Везенков преди важния мач с Олимпиакос, а след триумфа - за да го поздрави.

"Страхотни новини за лека нощ! Саша Везенков, поздравления, шампионе!", написа изпълнителката, чиято песен всички си припяват.

"Бангаранга" пък явно се е превърнала не само в хит, но и в жаргон в Олимпиакос, защото преди финала се появи видео, на което капитанът на Олимпиакос Костат Папаниколау се обръща по този начин към Везенков.

"Страдахме"

След мечтания успех Везенков даде редица интервюта, а сръбските медии на място не пропуснаха да споменат обстоятелствата около двойния български успех през месеца.

"DARA спечели по-лесно от нас. Ние страдахме повече", усмихна се българският национал.