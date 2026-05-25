Тази луда нощ в Атина: Как празнуваха Везенков и Олимпиакос? (ВИДЕО)

"Червено-бяла" вълна заля Атина само часове след като Олимпиакос с българския национал Александър Везенков спечели най-престижния европейски клубен турнир в баскетбола Евролигата!

Нощта в гръцката столица беше бурна и шумна, както и подвластна на лудата радост на фенове, баскетболисти, треньори и ръководство!

Само часове след като Олимпиакос победи Реал Мадрид в драматичния финал в Атина с 92:85, а Везенков и компания получиха големия трофей и малките реплики, празненствата се преместиха по улиците.

Празненства и у дома

Съдба си направи шега и определи един от най-големите триумфи в историята на Олимпиакос да е в залата на... кръвния враг на "червено-белите" Панатинайкос.

View this post on Instagram A post shared by Eurohoops Greece (@eurohoops_greece)

Първо там радостта обхвана тълпата, а феновете пяха и скандираха силно по време на награждаването.

След това всичко се премести на юг - в Пирея, където е домът на Олимпиакос.

View this post on Instagram A post shared by Stathis Dalas (@stathis_dalas)

Тълпата

Според медиите в Гърция над 90 000 човека са се стекли по улиците, за да видят новите шампиони в Евролигата! Да се включат във всеобщата радост и да бъдат част от историята.

Открит автобус доведе първенците, които с огромна гордост показаха трофея и пяха заедно с феновете. Те бяха посрещнати с факли, димки и много шум пред театъра.

View this post on Instagram A post shared by Red Duckling (@redduckling)

Треньорът Йоргас Барцокас пръв показа купата от сцената, а баскетболистите бяха бурно аплодирани.

View this post on Instagram A post shared by Eurohoops Greece (@eurohoops_greece)

Празненствата продължиха до 5:30 сутринта, съобщават медиите в Гърция.

View this post on Instagram A post shared by Red Duckling (@redduckling)

View this post on Instagram A post shared by Red Duckling (@redduckling)