bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Тази луда нощ в Атина: Как празнуваха Везенков и Олимпиакос? (ВИДЕО)

Открит автобус, хиляди фенове и много емоции

"Червено-бяла" вълна заля Атина само часове след като Олимпиакос с българския национал Александър Везенков спечели най-престижния европейски клубен турнир в баскетбола Евролигата! 

Нощта в гръцката столица беше бурна и шумна, както и подвластна на лудата радост на фенове, баскетболисти, треньори и ръководство! 

Само часове след като Олимпиакос победи Реал Мадрид в драматичния финал в Атина с 92:85, а Везенков и компания получиха големия трофей и малките реплики, празненствата се преместиха по улиците. 

Първият автограф на Везенков: Обещавам, че ще стана суперзвезда!

Празненства и у дома

Съдба си направи шега и определи един от най-големите триумфи в историята на Олимпиакос да е в залата на... кръвния враг на "червено-белите" Панатинайкос. 

Първо там радостта обхвана тълпата, а феновете пяха и скандираха силно по време на награждаването.

След това всичко се премести на юг - в Пирея, където е домът на Олимпиакос.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Stathis Dalas (@stathis_dalas)

Тълпата

Според медиите в Гърция над 90 000 човека са се стекли по улиците, за да видят новите шампиони в Евролигата! Да се включат във всеобщата радост и да бъдат част от историята. 

Открит автобус доведе първенците, които с огромна гордост показаха трофея и пяха заедно с феновете. Те бяха посрещнати с факли, димки и много шум пред театъра.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Red Duckling (@redduckling)

Треньорът Йоргас Барцокас пръв показа купата от сцената, а баскетболистите бяха бурно аплодирани. 

Празненствата продължиха до 5:30 сутринта, съобщават медиите в Гърция. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Red Duckling (@redduckling)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Red Duckling (@redduckling)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Red Duckling (@redduckling)

Тагове:

олимпиакос атина евролига празненства пирея Александър Везенков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Бангаранга" за Везенков и Олимпиакос. Как го поздрави DARA?
Паника в Аржентина: Лионел Меси се контузи преди световното (ВИДЕО)

Паника в Аржентина: Лионел Меси се контузи преди световното (ВИДЕО)
Наказание остави Никола Цолов без точки в Канада

Наказание остави Никола Цолов без точки в Канада
Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Последни новини

Паника в Аржентина: Лионел Меси се контузи преди световното (ВИДЕО)

Паника в Аржентина: Лионел Меси се контузи преди световното (ВИДЕО)
Наказание остави Никола Цолов без точки в Канада

Наказание остави Никола Цолов без точки в Канада
Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

"Бангаранга" за Везенков и Олимпиакос. Как го поздрави DARA?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV