Игрите на допинга: Антъни Иванов - без рекорд, но със $175 000 (ВИДЕО)

Един от най-добрите български плувци Антъни Иванов остана без победа и без подобрен световен рекорд на така наречените Игри на допинга. Българинът, който е със спрени права в професионалния спорт, остана втори и четвърти в първото издание на противоречивата надпревара без контрол за употреба на забранени вещества в Лас Вегас.

26-годишният търновец участва на 100 м бътерфлай и 50 м гръб, като и в двете дисциплини постави лични рекорди. В делфина Иванов финишира за 51,61 сек., което е с 32 стотни под най-добрия му резултат в общоприети състезателни условия (51,93). Дори и това му постижение обаче е далеч от националния рекорд на Йосиф Миладинов - 50,93 секунди от 23 май 2021 г.

Любопитното е, че самият Миладинов също беше сред оригинално заявените участници в Enhanced Games 2026. Заради възникнали физически и здравословни проблеми по време на подготовката обаче 22-годишният пловдивчанин се оттегли от скандалния форум и преди два месеца подаде документи за възстановяване на правата си към световната плувна федерация World Aquatics.

Лични постижения

Състезанието на 100 м бътерфлай в Лас Вегас спечели германецът Мариус Куш с 51,28 секунди, а Иванов се нареди втори. Трети и четвърти се класираха ирландецът Макс Маккъскър (51,78) и египтянинът Сохиб Халед (52,29). Това бяха и всички участници в дисциплината, като всеки от тях постави личен рекорд.

На 50 гръб Антъни остана последен с резултат 25,76 секунди, което също е негово лично постижение - с повече от две секунди по-добро от официалното му най-добро време (27,93) и само на 6 стотни от върховото за България. Националният рекорд е 25,70 секунди - на Калоян Левтеров от 8 ноември 2020 г.

По-бързи от българина в това състезание бяха и тримата останали участници. На почетната стълбичка се качиха американецът Хънтър Армстронг с 24,21 сек., ирландецът Шейн Райън с 25,23 сек. и Халед с 25,68 сек.

Син на легенда

Всяко първо място се премира с $250 000, второто - със $125 000, третото - със $75 000, а четвъртото - с $50 000. Иначе казано, с двете си плувания в Игрите за допинга Антъни Иванов заработи $175 000.

Отделно организаторите дават бонус от $1 млн. за световен рекорд. По време на дебютното издание на Enhanced Games беше поставен само един такъв, при това от състезател с български корени - Кристиян Голомеев в плуването на 50 м свободен стил.

Представящият Гърция 32-годишен син на легендата Цветан Голомеев финишира късия спринт в кроула за 20,81 сек., което е със 7 стотни по-добро време от историческото постижение на Камерън Макевой от 20 март 2026 г. Преди два месеца австралиецът спря хронометъра на 20,88 сек. по време на турнир в Шънджън (Китай) и счупи легендарния световен рекорд на бразилеца Сезар Сиело - 20,91 сек. от вече далечната 2009 г., при това поставен тогава с позволения тогава високотехнологичен бански костюм.

Междувременно Кристиян Голомеев беше преплувал дистанцията за 20,89 сек. при основаването на Enhanced Games през март 2025 г. и създателите на инициативата провъзгласиха това време за върхово на планетата. Което, разбира се, никога няма да бъде признато за официален резултат в спорта. Същото се отнася и за настоящото му постижение.