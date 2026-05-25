Наказание остави Никола Цолов без точки в Канада

Стюардите прецениха, че българският пилот е придобил неправомерно предимство

Наказание прати Никола Цолов от четвърто на 12-о място в основното състезание от Формула 2 в Канада. Българският пилот на Кампос Рейсинг беше санкциониран с 10 секунди след края на надпреварата.

Стюардите прецениха, че Цолов е напуснал пистата при шикана на завоите 13 и 14. Това се е случило при борба за позиция с Оливер Гьоте.

Действията на Никола са определени като "придобиване на неправомерно предимство". Така българинът остана извън зоната на точките.

Цолов, който бе лидер в генералното класиране преди уикенда в Канада, бе наказан и в спринтовата надпревара. Това му отреди 14-о място в нея. Така той не успя да добави никакви точки към актива си.

