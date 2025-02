Педофилски скандал във ФИФА

Педофилски скандал разтърси ФИФА! Служител на централата е бил задържан в Маями по подозрение, че е правил секс с непълнолетно момче по време на работно пътуване миналата година.

"ФИФА е наясно с текущото съдебно производство в Маями. Предполагаемото престъпление е сериозно и е личен въпрос, без връзка с работата му във ФИФА", обявиха от международната футболна организация.

A British #FIFA official has been arrested while on a work trip in the #UnitedStates after allegedly arranging to meet a 14-year-old boy for sex, a report has claimed.



Jack Edward Coles, 39, was reportedly detained by federal agents at a hotel near FIFA's offices in #Miami… pic.twitter.com/PGGRKAaz6F