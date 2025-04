Песни, танци и купон до зори след промоцията на Лийдс (ВИДЕО)

Луди празненства в Лийдс след промоцията за Висшата лига. Илия Груев и компания се класираха за елита предсрочно след гръмка победа с 6:0 над Стоук Сити и успех на Бърнли с 2:1 срещу третия в класирането в Чемпиъншип - Шефилд Юнайтед.

Завръщането в елита след 2-годишна пауза отприщи впечатляващи сцени пред "Еланд Роуд". Хиляди фенове на йоркширци се събраха пред клубния стадион, прегръщаха се, пиха, пяха и се катереха по сградите.

А в социалните мрежи празненствата преминаха на друго ниво. В центъра на купона бе бившият играч на Манчестър Юнайтед - Ларджи Рамазани.

Илия Груев-младши ще бъде 10-ият българин в най-силното клубно първенство в света. Миналата година със съотборниците му болезнено се разминаха с Висшата лига. Те останаха трети в класирането и загубиха финалния бараж за последното място сред най-добрите.

Последният мач с българско участие във Висшата лига бе на 5 май 2014 година. Тогава Александър Тонев влезе като резерва за Астън Вила при домакинско поражение с 1:2 от Фулъм.

През същия сезон 2013/14 Димитър Бербатов бележи по английските терени с екипа на Фулъм. Нападателят записа 18 мача за "котиджърс", в които се отчете с четири попадения и една асистенция, но през януари 2014 г. премина в Монако.

