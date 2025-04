11 години по-късно: отново българин във Висшата лига!

След 11 години чакане отново българин ще играе във Висшата лига! Илия Груев и неговият Лийдс си гарантираха директна промоция в английския ели.

Националът ни записа отново пълни 90 минути при разгрома на Лийдс над Стоук Сити с 6:0. Жоел Пиру вкара четири гола, по един отбелязаха Жуниор Фирпо и Уилфред Нонто. Лийдс оглавява класирането с актив от 94 точки. Стоук Сити се смъкна до 17-ото място в подреждането с 50 пункта.

WE ARE GOING UP!!! pic.twitter.com/abetGtf9hO