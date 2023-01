Пиърс Морган за заместника на CR7: Звучи като австрийска наденичка

Британският журналист Пиърс Морган, пред когото Кристиано Роналдо даде скандалното си интервю преди да напусне "Манчестър Юнайтед", отново защити португалеца.

След загубата на "червените дяволи" с 2:3 от "Арсенал", Морган заяви, че Ерик тен Хаг е арогантен, а Вут Вегхорст е "австрийска наденичка".

Congrats ⁦@ManUtd⁩ - that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the@Cristiano⁩ so badly he leaves - and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw