Почина големият Тери Венейбълс (СНИМКИ)

Бившият селекционер на Англия Тери Венейбълс почина на 80 години.

Венейбълс изведе Англия до полуфиналите на Евро 1996, след като изгради изключително успешна клубна мениджърска кариера с Кристъл Палас, Куинс Парк Рейнджърс, Барселона и Тотнъм.

Освен това има над 500 мача за Челси, Тотнъм, КПР и Кристъл Палас като футболист.

"Ние сме напълно съкрушени от загубата на прекрасен съпруг и баща, който почина мирно в събота след дълго боледуване. Бихме помолили да бъде осигурено уединение в този невероятно тъжен момент, за да ни позволи да скърбим за загубата на този прекрасен мъж, когото бяхме толкова щастливи да имаме в живота си", гласи съобщението от семейството.

Тотнъм ще почете паметта на Тери Венейбълс с минута аплодисменти преди началото на мача с Астън Вила. Той беше легендарна фигура в Тотнъм, спечелил ФА Къп и като играч, и като мениджър.

The Club is extremely saddened to learn of the passing of former player and manager Terry Venables.



Our deepest condolences are with Terry’s friends and family at this incredibly difficult time. In tribute, we shall hold a minute’s applause prior to kick-off and our players will… pic.twitter.com/ot67eolKJl