Последно желание: Свен-Горан Ериксон изведе Ливърпул (ВИДЕО)

Трогателен момент на "Анфийлд" ознаменува началото на благотворителния мач между легендите на Ливърпул и Аякс. Феновете по трибуните посрещнаха сърдечно Свен Горан-Ериксон и изпълниха You will never walk alone.

Шведът, който преди няколко месеца обяви, че се бори с рак на панкреаса и му остава не повече от година живот, изпълни мечтата си да бъде мениджър на Ливърпул поне за един ден. Под негово ръководство червените, сред които изпъкваха имената на Стивън Джерард, Фернандо Торес и Дирк Каут, направиха впечатляващ обрат от 0:2 до 4:2.

В навечерието на двубоя 76-годишният Ериксон сподели как приема безмилостната диагноза. "Лекарят казва, че не съм добре, но аз се чувствам съвсем наред. Знам, че ракът не може да се излекува. Опитваме да го забавим колкото е възможно."

"Лечението върви добре. Разбира се, има възходи и падения - понякога туморът се увеличава малко, понякога малко намалява. Трудно е, но не седя в ъгъла и не ридая. Живея същия живот както преди. Всичко е наред, още съм на крака."

"Имам късмет - хората ми казват колко съм бил добър, докато съм още жив. Обикновено го чувате след погребение".