Арина Сабаленка няма да играе на смесени двойки в Ню Йорк

"Искам само Григор и никой друг!"

Арина Сабаленка няма да участва в турнира на смесени двойки на US Open, а причината е, че иска да остане лоялна на Григор Димитров.

По план двамата трябваше да бъдат тандем. Димитров обаче няма да вземе участие на US Open 2025. Причината е свързана с възстановяването му вследствие на получената на Уимбълдън контузия.

Както е известно, Димитров има частично разкъсване на гръдния мускул пекторалис майор. Първоначалните надежди бяха, че при бързо възстановяване той ще бъде в състояние да играе на последния турнир от Големия шлем и съответно да бъде част и от турнира на смесени двойки в отбор с Арина Сабаленка.

Контузия спря Григор Димитров

След оттеглянето на първата ни ракета, световната №1 е имала възможност да смени партньора си, но не го е направила.

„Няколко от момчетата ме питаха да играем, но по-скоро това няма да се случи“, обяви Сабаленка, цитирана от TennisKafe.

Тази година US Open реформира надпреварата на смесени двойки по начин, който навлече много критики на организаторите. Турнирът ще се проведе в рамките на само два дни – 19 и 20 август, а жребият е насрочен за 17 август.

Снимка: Reuters

Сред двойките на база на ранкинга впечатление прави двойката между Паула Бадоса и Джак Дрейпър. Първоначално Бадоса бе в списъка с бившия си вече приятел Стефанос Циципас, а Дрейпър бе с контузената Кинуен Джън.

Конкуренция

Другите двойки, влизащи в турнира по право, са Ема Наваро/Яник Синер, Ига Швьонтек/Каспър Рууд, Елена Рибакина/Тейлър Фриц, Аманда Анисимова/Холгер Руне, Белинда Бенчич/Александър Зверев, Джесика Пегула/Томи Пол и Мира Андреева/Даниил Медведев.

Покана за участие получават шампионите на смесени двойки от миналата година Сара Ерани и Андреа Вавасори. Те обаче са единственият тандем, съставен от двойкови специалисти. Другите поканени тандеми са Медисън Кийс/Франсис Тиафо, Олга Данилович/Новак Джокович, Ема Радукану/Карлос Алкарас, Тейлър Таунзънд/Бен Шелтън и Винъс Уилямс/Райли Опелка.

