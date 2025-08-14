Ще довърши ли започнатото Левски? (АНКЕТА)

Левски гостува в Баку на Сабах в реванш от трети квалификационен кръг в Лигата на конференциите. "Сините" ще бранят крехкия аванс от 1:0 от София. Тимът на Хулио Веласкес се цели в място в плейофите, където би последвал сблъсък с АЗ Алкмаар.

Мачът в Баку започва в 19:00 ч.

"При цялото ми уважение към противника, ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща.

Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре.

Снимка: Lap.bg

Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време", заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес преди сблъсъка.

Без Сангаре

За Азербайджан Левски замина без нападателя си Мустафа Сангаре, който е с мускулна контузия. В състава е Георги Костадинов, въпреки че бе принудително сменен по време на победата с 2:1 над Спартак Варна.

