Лига на Конференциите

Ще довърши ли започнатото Левски? (АНКЕТА)

Тимът на Хулио Веласкес гостува в Баку днес от 19:00 ч.

Левски гостува в Баку на Сабах в реванш от трети квалификационен кръг в Лигата на конференциите. "Сините" ще бранят крехкия аванс от 1:0 от София. Тимът на Хулио Веласкес се цели в място в плейофите, където би последвал сблъсък с АЗ Алкмаар.

Мачът в Баку започва в 19:00 ч.

"При цялото ми уважение към противника, ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща.

Хулио Веласкес: Няма да пазим резултата (ВИДЕО)

Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре.

Снимка: Lap.bg

Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време", заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес преди сблъсъка.

Кой ще продължи - Сабах или Левски?

Без Сангаре

За Азербайджан Левски замина без нападателя си Мустафа Сангаре, който е с мускулна контузия. В състава е Георги Костадинов, въпреки че бе принудително сменен по време на победата с 2:1 над Спартак Варна.

Боримиров: Българският футбол трябва да се събуди (ВИДЕО)
Берое
срещу
Спартак Варна
26.05.2025 20:45
Тагове:

левски контузия баку плейофи аз алкмаар георги костадинов спартак варна хулио веласкес Сабах Сангаре

