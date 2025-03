Разследват национален вратар след комични голове (ВИДЕО)

Кенийският вратар Патрик Матаси бе отстранен от всякакви футболни дейности за 90 дни заради разследване за уговорени мачове, след като изтече видео в социалниге мрежи как се съгласява да повлияе на крайния изход на мачовете. През октомври той допусна две комични попадения при загубата на Кения с 1:4 от Камерун.

Кенийската футболна федерация (FKF) взе това решение часове след като ръководния орган обяви, че е започнал разследване срещу 37-годишния играч. "FKF е наясно с видеоклиповете, които циркулират в интернет пространството, включващи вратарят Патрик Матаси и предизвиквайки спекулации за уредени мачове", споделят от футболната федерация.

Kenyan Goalkeeper Patrick Matasi Was Secretly Recorded Negotiating a Deal to Manipulate the Outcome of a Game, Watch Some of His Mistakes as a Goalkeeper Open Thread pic.twitter.com/VOzIIqCz8w