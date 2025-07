Реал иска отлагане на мача си от първия кръг в Ла Лига

От Реал Мадрид искат отлагане на двубоя си от първия кръг в Ла Лига. По програма срещата - домакинство на Осасуна, трябва да се играе на 19 август. Кралският клуб обаче води преговори със съперника, както и с федерацията, тъй като е на полуфинал на световното клубно първенство.

Ако от Ла Лига отхвърлят молбата, Реал вероятно ще се обърне към Комитета на турнирите. Основният аргумент е, че на играчите по правилник се полага 3-седмична почивка, а след това също толкова предсезонна подготовка. Това би изместило старта на сезона при Реал чак за октомври.

Асоциацията на футболистите в Испания подкрепя Реал. От организацията са заявили позицията си с официално писмо до Ла Лига.

В сряда вечер Реал се сблъсква с европейския клубен шампион Пари Сен Жермен в полуфиналите на световното клубно първенство. Затова кралският клуб гледа към 29 октомври като дата за старт на сезона.

