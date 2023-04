Рулетката на дузпите изстреля Манчестър Юнайтед на финал за ФА Къп

Манчестър Юнайтед се промъкна на финала във ФА Къп. Селекцията на Ерик Тен Хаг оцеля срещу Брайтън във втория полуфинал, който бе решен с изпълнение на дузпи след 7:6 на стадион „Уембли“.

На финала Юнайтед ще срещне Манчестър Сити, който преодоля Шефилд Юнайтед с 3:0 в първия полуфинал. Спорът за Купата на Англия ще се проведе на 3 юни.

The Derby



It'll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACuppic.twitter.com/bgMobg4Qd8