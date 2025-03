Събирай си картона! (ВИДЕО)

Шега с бившия топ рефер Марк Клатънбърг стана хит в социалните мрежи.

Част от най-големите интернет звезди взеха участие в благотворителния мач между Sidemen FC и YouTube Allstars. Футболното шоу напълни митичния ст. Уембли в Лондон.

През второто полувреме на двубоя, предложил 18 гола, се стигна до култов момент. Защитникът на Allstars Макс Фош - комик с 4.4 милиона последователи, фаулира Джо Уелър и направи дузпа.

Фош получи жълт картон от Клатънбърг, но не го прие. Вместо това извади мини унищожител за документи и го наряза. Зевзекът обаче успя от втория опит, тъй като при първия машинката не се включи и се наложи да бъде форсирана с удар в земята.

