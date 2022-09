Салах нахлу на сватбена фотосесия

Мохамед Салах направи сватбения ден на една влюбена двойка още по-незабравим и вълнуващ. Тържеството беше в хотела, в който е отседнал националният отбор на Египет, а съвсем изненадващо за всички присъстващи звездата на "Ливърпул" се появи по екип на "фараоните" и позира за снимка с новото семейство.

Атакуващият футболист не се задържа на фотосесията и веднага си тръгна, сякаш закъсняваше за тренировка.

На Салах не му е за първи път да "разваля" сватбена снимка. Преди време той се показа на балкона по време на фотосесия на друга току-що оженена двойка.

Its not his first time doing this btw pic.twitter.com/sRfJZ0P7Rv