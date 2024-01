Само една точка от България за Лео Меси (ВИДЕО)

България даде само една точка на Лионел Меси, който за осми път спечели наградата на ФИФА The Best. Тя е от капитана на националите ни Кирил Десподов, който слага аржентинеца трети след Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Бившият национален селекционер Младен Кърстаич е подредил Холанд, Кевин де Бройне и Виктор Осимен. При медиите българският вот е Холанд, Родри и Гюндоган.

За фаворит за №1 беше считан Холанд, а при обявяването на победителя бащата на норвежеца Алф-Инге не скри недоволството си. Изражението на избрания за най-добър треньор Хосеп Гуардиола също беше красноречиво.

Erling Haaland's father still can't believe that Lionel Messi won FIFA THE BEST twice, because of a world cup he won two years ago.



I'm sorry football authorities failed your son sirpic.twitter.com/3MSASnVxb7