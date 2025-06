Съотборник на Роналдо си тръгва заради психични проблеми

Съотборникът на Кристиано Роналдо - Джон Дуран, може да напусне Ал Насър само няколко месеца, след като пристигна от Астън Вила. Причината е психичното му здраве, което притеснява арабския клуб.

Колумбиецът акостира в Саудитска Арабия през зимния трансферен прозорец за близо 77 милиона евро. Въпреки добрата му игра (12 гола в 18 мача), животът в Близкия Изток явно не му се отразява добре.

Според медиите на Арабския континент, 21-годишният нападател изпитва проблеми, които се отразяват на психичното му здраве и най-вероятно ще напусне Ал Насър под наем. Ако проблемите му продължат, ще се наложи той да бъде продаден за постоянно.

