Сбогом, Диого Жота! (ВИДЕО и СНИМКИ)

Семейство, съотборници, приятели и фенове се събраха пред храм Сао Косме в Гондомар, за да се сбогуват с Диого Жота и брат му Андре Силва. Огромна опашка се събра още рано сутринта в родния град на футболистите, а снощи съотборниците на Жота от Ливърпул пристигнаха в Португалия за поклонението.

Почит отдадоха и президентът на Португалия – Марсело Ребело де Соуза, премиерът Луиш Монтенегро, както и ръководителят на португалската футболна федерация – Педро Проенса.

Съотборници на Диого Жота от националния отбор на Португалия, включително Бернардо Силва от Манчестър Сити и Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед, също присъстваха на службата. Близкият приятел на Жота Рубен Невеш, както и Жоао Кансело, които само преди часове играха за своя Ал Хилал срещу Флуминензе в САЩ също успяха да пристигнат.

Сред присъстващите на погребението са и треньорът на Ливърпул Арне Слот, капитанът Върджил ван Дайк, Андрю Робъртсън, Алексис Макалистър, Джордан Хендерсън и Джеймс Милнър.

Звездите от английската Висша лига внесоха два венеца с червения цвят на клуба в параклиса, всеки във формата на фланелка. На венеца, носен от Ван Дайк, беше изписано с бели цветя числото 20, което Жота носеше на фланелката си в Ливърпул. На другия беше изписан номер 30, който носеше братът на Жота - Андре Силва за ФК Пеняфиел във втора португалска дивизия.

Облечени в черно и с наведени глави, съотборниците влязоха в църквата в мълчание. Единственият звук бяха аплодисментите на тълпата отвън, пише агенция "Ройтерс".

Опашката от скърбящи и плачещи, които искат да се сбогуват с футболистите, надмина 200 метра. Исабел, майката на Диого и Андре, е напълно неутешима и пристигна, придружена от известния футболен агент Жорже Мендеш.

Ruben Neves, who was playing in America last night, now in Portugal for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva.



The former Wolves captain is among those carrying the coffin into the service. pic.twitter.com/81jqIuSy3a