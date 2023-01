"Шрек", Меси и Роналдо в най-великото трансферно обявяване (ВИДЕО)

"Бърнли" може и да е във второто ниво на английския футбол, но определено е в елита по оригиналност в социалните мрежи! Последното видео на "виненочервените" се превърна в хит, а феновете го описаха като "най-великото трансферно обявяване в историята". В него имаме сцена от култовата анимация "Шрек", присъстват още... Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Всичко започва с Лорд Фаркуад пред Магическото огледало. Във филма то му дава избор между три принцеси. В случая обаче той трябва да се спре на зимно попълнение за "Бърнли". Опция 1 е не кой да е, а световният шампион Лионел Меси. Следва големият му съперник - Кристиано Роналдо. Трети е 22-годишният южноафрикански нападател Лайл Фостър от "Вестерло".

"Последен, но не и по важност, е един супер южноафриканец от белгийската Про лига. Има мачове и се е разписвал както за младежите, така и представителния отбор на страната си. Лайл Фостър!", казва огледалото.

Фаркуад отхвърля носителите на общо 12 "Златни топки" и обявява Фостър за перфектен.

22-годишният голаджия подписа договор за 4 години и половина с клуба от Ланкашър, който оглавява класирането в Чемпиъншип и е устремен към бързо завръщане във Висшата лига под ръководството на Венсан Компани.

"Откакто разбрах за интерес от "Бърнли", разумът и сърцето ме насочиха към клуба. Щастлив съм тук, за мен е сбъдната мечта. Благодарен съм за възможността и нямам търпение да започна.", коментира Фостър пред клубния сайт.

Ready to make his own history pic.twitter.com/vqkW5V8auc