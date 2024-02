Синът на Роналдо шампион на Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо-младши стана шампион на Саудитска Арабия.

Най-големият син на португалската легенда е част от отбора на Ал Насър (U13) и спечели трофея три кръга преди края на надпреварата.

В мача с Охуд, спечелен с 4:1, наследникът на CR7 отбеляза гол.

Final whistle

AlNassr U13 team are the Champions



Our boys did it 3 weeks before their last fixture!

Congratulations to our young stars, the future is looking bright!pic.twitter.com/cEcon3bsYR