Суперкомпютърът размисли – има нов фаворит за шампион в Англия

Вчерашният ден донесе ново разместване в надпреварата за титлата в английската Висша лига.

Манчестър Сити и Арсенал завършиха 0:0, а Ливърпул обърна Брайтън с 2:1.

NEW FAVOURITE FOR THE PREMIER LEAGUE TITLE ALERT



That's right. For the first time this season, the Opta supercomputer doesn't think Man City are the favourites to win the league.



Liverpool are now in the driving seat https://t.co/n7fyu3g9Ht pic.twitter.com/thtEATt1V8