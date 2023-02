Тайно споразумение на Манчини заковава "Ман Сити"

Заплатата на Роберто Манчини е едно от ключовите доказателства срещу "Манчестър Сити", пише Athletic.

"Гражданите" са изправени пред драстична глоба и дори изваждане от Висшата лига за нарушаване на правилата за финансов феърплей за период от девет години. Новината беше обявена официално вчера и мнозина смятат, че на "Сити" трудно ще им се размине този път.

Изданието публикува документи от Football Leaks и други източници, които са били част от разследването на Висшата лига, които доказват, че тимът от Манчестър е фалшифицирал цифри във финансовите си отчети и се е опитал да скрие загубите.

Едно от ключовите доказателства касае Роберто Манчини, който бе начело на тима от 2009 до 2013 г. От клуба съобщиха, че италианският специалист е взимал заплата от 1,5 милиона евро на сезон, но документите показват, че той е прибрал допълнителни два милиона под масата.

The Premier League said in a statement: “In accordance with Premier League Rule W.82.1, the Premier League confirms that it has today referred a number of alleged breaches of the Premier League Rules by Manchester City Football Club to a Commission.”