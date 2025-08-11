bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ангел Петричев: Свикнали сме да играем пред голяма публика! (ВИДЕО)

Лудогорец замина за реванша с Ференцварош

Ференцварош ще има домакинско предимство, но нашият отбор е свикнал да играе пред голяма публика. Това заяви изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев преди заминаването на тима за Унгария.

Във вторник вечер "орлите" гостуват на Ференцварош в реванш от третия предварителен кръг в Шампионската лига. Първата среща в Разград завърши 0:0, а победителят от сблъсъка ще се класира за решителен плейоф за влизане в групите на първия по сила европейски клубен турнир.

Нагласите за реванша

"Очаквам труден мач, защото на този етап всяка грешка се наказва. Всички трябва да са максимално концентрирани, за да се поздравим с успех. Все пак, ако спечелим този мач, ни гарантира плейоф за Шампионската лига, а това е много важно по отношение на целите на клуба, на усилията, които влагаме", каза Петричев на летище "Васил Левски".

Формата на Лудогорец

По отношение на представянето на Лудогорец от началото на сезона, шефът коментира: "Има какво да се желае, има какво да се подобрява. Няколко неща ми харесват - трудолюбието и желанието на целия треньорски щаб и играчите. Вижда се почеркът на треньора, ще му трябва още малко време, за да наложи изцяло своите идеи. Харесва ми неговата философия на игра", добави Ангел Петричев.

