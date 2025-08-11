Легендата на българския футбол Христо Стоичков намекна, че тази година именно той ще връчи "Златната топка". Церемонията е на 22 септември в Париж.

Носителят на най-ценния индивидуален трофей във футбола за 1994 г. потвърди пред Mundo Deportivo, че ще присъства на церемонията в театър "Шатле" във френската столица.

Снимка: Getty Images

„Има двама ясни фаворити за „Златната топка“: Ламин Ямал и Усман Дембеле. Предполагам, че Шампионската лига има голяма тежест. Да видим дали ще дам наградата на някой от тях“, каза бившият ас на Барселона.

За трофея един срещу друг застават

Джуд Белингам (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Усман Дембеле (Пари Сен Жермен)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд)

Дензъл Дъмфис (Интер)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Арлинг Холанд (Манчестър Сити)

Виктор Гьокереш (Арсенал)

Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен)

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)

Роберт Левандовски (Барселона)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Скот МакТомини (Наполи)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)

Педри (Барселона)

Коул Палмър (Челси)

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)

Рафиня (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабиан Руис (Пари Сен Жермен)

Върджил ван Дайк (Ливърпул)

Винисиус (Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Ливърпул)

Флориан Вирц (Ливърпул)

Витиня (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Те ще бъдат наградени за постиженията им по време на сезон 2024/2025.

