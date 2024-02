Тен Хаг унижи Антони за рождения му ден (СНИМКА)

Снощи Манчестър Юнайтед загуби с 1:2 у дома срещу Фулъм в мач от 26-ия кръг на Висшата лига, а основната тема след мача е ход на мениджъра Ерик тен Хаг.

Нидерландецът получи критики, защото реши да даде шанс на Антони едва в 99'. В крайна сметка бразилецът остана на терена...около 30 секунди.

По изражението на лицето на вече 24-годишния бразилския футболист определено си пролича, че ходът на треньора е най-лошият "подарък за рожден ден".

Антони изигра 26 мача във всички турнири през този сезон и остави срещу името си един гол и една асистенция.

Brought on with 30 seconds to go by Erik Ten Hag.



Happy birthday Antony.. pic.twitter.com/CTzbTQ5FKk