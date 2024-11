"Това беше един от онези мачове, след които се правят бебета" (ВИДЕО)

Димитър Бербатов беше специален гост на предаването Monday Night Football по Sky Sports.

Бившият нападател на Тотнъм и Манчестър Юнайтед анализира драматичния двубой между Фулъм, където също прекара част от кариерата си, и Брентфорд.

"Котиджърс" спечелиха с 2:1 след два гола в добавеното време на резервата Хари Уилсън, а Бербатов не скри радостта си и се хвана за главата след победното попадение на домакините.

"Това беше един от онези мачове, след които се правят бебета", заяви с усмивка бившият ас и накара водещия Джейми Карагър и коментатора Дейвид Джоунс да избухнат в смях.

Dimitar Berbatov saying it as it is #MNF #FULBRE pic.twitter.com/9VY0sjNESw