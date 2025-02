Усмивката на Дарвин Нунес вбеси феновете (ВИДЕО)

Ливърпул пропусна шанса да излезе на 10 точки на върха пред Арсенал, след като завърши наравно (2:2) при гостуването си на Астън Вила. На "Вила парк" Мохамед Салах откри резултата в 29‘, но Юри Тилеманс и Оли Уоткинс обърнаха до края на полувремето. През втората част Трент Александър-Арнолд изравни след асистенция на Салах.

Мърсисайдци изпуснаха няколко златни шанса да спечелят срещата, а като главен виновник за това може да бъде посочен Дарвин Нунес. Уругваецът отново не успя да отбележи на празна врата, а останал очи в очи с Емилиано Мартинес не измисли как да го преодолее.

"Това не беше силният крак на Дарвин. Той е десничар, но все пак беше голям шанс." – защити го мениджърът на "червените" Арне Слот. "Надявах се да получи втори шанс, защото футболист като него едва ли ще пропусне две последователни положения, но Емилиано Мартинес направи прекрасен шпагат, за да спечели топката. Ако погледнете положенията ни през второто полувреме, ще видите един играч в съблекалнята, който да съжалява и знаете кой е той".

Доста фенове обаче обвиниха друг за първия пропуск. Привържениците насочиха пръстите си към Доминик Собослай, който подаде на Нунес на празна врата.

"Все още не разбирам защо Собослай не стреля", "Пропускът на Нунес беше ужасен, но решението на Дом беше странно", "Собослай стреля на тренировки, но когато се стигне до истинска ситуация, той се паникьосва" бяха само част от коментарите.

След последния съдийски сигнал една снимка прикова вниманието в социалните мрежи. На нея се вижда как Салах е разочарован от резултата, докато усмивката грее на лицето на Нунес. След това стана ясно, че уругваецът е хванат в момент на разговор с Емилиано Мартинес.

Феновете на Ливърпул обаче не скриха недоволството си: "Голяма разлика, когато става въпрос за отговорност" – коментира привърженик. Друг добави: "Как може да се усмихваш по този начин, когато си загубил две важни точки". А трети сподели, че след всички изпуснати шансове той няма да стане по-добър.

Друго действие на южноамериканеца също не остана незабелязано. Когато играчите на Ливърпул отидоха да поздравят своите привърженици, които пропътуваха разстоянието да Бирмингам, за да ги подкрепят, Дарвин директно се прибра в съблекалнята, сваляйки своята тениска.

I can accept missing open goals but Nunez was strolling most of the time he was on. Shocking attitude. #LFC pic.twitter.com/znic7ZYpF7