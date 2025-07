Ужас без край: Инфаркт покоси емблематичен вратар

На 61-годишна възраст светът на футбола загуби една от най-емблематичните фигури на нигерийския национален отбор – Питър Руфай. Бившият вратар на "суперорлите", познат с прозвището "Додо Маяна", е издъхнал в дома си в Лагос след сърдечен арест, съобщиха местни медии, цитирани от Нигерийската футболна федерация.

Forever in our hearts, Dodo Mayana.



We mourn the passing of legendary Super Eagles goalkeeper, Peter Rufai, a giant of Nigerian football and a 1994 AFCON champion.



Your legacy lives on between the sticks and beyond.



Rest well, Peter Rufai. #SuperEagles #AFCON pic.twitter.com/9x7XEwE58a