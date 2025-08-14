bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пеп Гуардиола прибира Донарума

ПСЖ вече му намери наследник

Един от най-добрите вратари в света, 26-годишният Джанлуиджи Донарума, чийто договор с ПСЖ изтича след 11 месеца, вероятно ще продължи кариерата си в Манчестър Сити.

Френският всекидневник L'Equipe твърди, че италианският вратар вече се е споразумял за условията на договора с „гражданите“, включително годишна заплата. Ръководството на ПСЖ обаче може да провали сделката, тъй като иска обезщетение от цели 50 милиона евро.

55 милиона за нов вратар

Донарума пристигна в най-богатия клуб в света преди четири години от Милан като свободен агент и без компенсация. Той се доказа като топ вратар през всички сезони, така че всички бяха изненадани от решението на ръководството на ПСЖ да се откаже от услугите му.

ПСЖ вече намери наследник на Донарума - Люка Шевалие, за когото ще плати на Лил 55 милиона евро обезщетение (включително бонуси).

Луис Енрике: Това е чудо! Тотнъм заслужаваше да спечели
пари манчестър сити договор заплата псж пеп гуардиола обещетение Джанлуиджи Донарума LEquipe Лукас Шевалие

