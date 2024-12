Вила продължи мъката на Сити и Гуардиола

Астън Вила продължи мъката на водения от Пеп Гуардиола Манчестър Сити! Бившият тим на Стилиян Петров се наложи с 2:1 у дома в първи мач от 17-ия кръг на Висшата лига.

Така английският шампион вече има 9 загуби в последните си 12 двубоя във всички турнири, при 2 равенства и само един успех.

"Гражданите" допуснаха по-малко поражения в предишните си 107 срещи.

9 - Manchester City have lost 9 of their last 12 games in all competitions (W1 D2). The last time other selected clubs had a run of 9 defeats in 12 games:



Chelsea - 25/05/2023

Tottenham - 26/12/1997

Arsenal - 23/03/1977

Man Utd - 16/12/1961

Liverpool - 23/01/1954



Unprecedented. pic.twitter.com/6Ls5Zw6poF