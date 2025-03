Връхлетя с кола на футболния терен и уби 10-годишно момиче!

Ужасяваща трагедия се разигра във Великобритания. Младата футболистка Попи Аткинсън загуби живота си, след като когато 40-годишен мъж премина с BMW i4 през защитна ограда, на терена и удари фатално 10-годишната футболистка.

Попи е с фатални наранявания, а друго момиче е леко ранено при този ужасяващ инцидент.

Полицията веднага задържала 40-годишния шофьор. Разследването продължава, а причините за инцидента все още не са известни.

"Точно когато излизахме на терена, една кола премина през бариерите и след това се приземи на терена. Нямам представа как колата се озова там. Беше чиста паника. Не беше никак приятно. Децата явно бяха уплашени, но треньорите се справиха със ситуацията много, много добре. Снощи тук имаше много семейства, които се събраха, за да подкрепят майката и бащата и приятелите на нещастното момиче", разкри очевидецът Скот Дини.

