Всички мислеха, че се развеждат, а той ѝ купи... самолет

Доскоро много напоително се шушукаше, че е настъпил край на любовната приказка на Томас Мюлер и съпругата му Лиса.

Футболистът престана да следва половинката си в социалните мрежи, но явно това е било временно объркване.

Играчът на "Байерн" изненадал Лиса със... самолет. Мюлер подарил машината на съпругата си преди няколко дни, съобщава "Бунте".

As “Bunte” reports, Bayern star Thomas Müller gave his wife Lisa a very special gift: an airplane.



